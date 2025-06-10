Бесплатные тренировки проведут в парке Солнечногорска на этой неделе

Городской парк Солнечногорска опубликовал афишу мероприятий с 11 по 15 июня. Всех желающих ждут бесплатные тренировки на свежем воздухе, игровые программы для детей и многое другое.

На площадке за памятником Михаилу Лермонтову пройдут занятия по йоге, пилатесу, зумбе, функциональные тренировки и дыхательные практики. На набережной «Выстрел» проведут зарядку «Утро в парке» и традиционный забег «Пять верст».

Юные жители и гости округа смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, в игровых и анимационных программах. Также пройдет квест «Парковые тропы», конкурс рисунков «Моя Родина» и эко-встреча с приглашенным гостем.