Бесплатные тренировки проведут в парке Солнечногорска на этой неделе

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Городской парк Солнечногорска опубликовал афишу мероприятий с 11 по 15 июня. Всех желающих ждут бесплатные тренировки на свежем воздухе, игровые программы для детей и многое другое.

На площадке за памятником Михаилу Лермонтову пройдут занятия по йоге, пилатесу, зумбе, функциональные тренировки и дыхательные практики. На набережной «Выстрел» проведут зарядку «Утро в парке» и традиционный забег «Пять верст».

Юные жители и гости округа смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, в игровых и анимационных программах. Также пройдет квест «Парковые тропы», конкурс рисунков «Моя Родина» и эко-встреча с приглашенным гостем.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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«Программа насыщена разнообразными спортивными и творческими активностями для всех возрастов — от утренних зарядок и забегов до мастер-классов и квестов, которые помогут раскрыть таланты и укрепить здоровье. Приходите всей семьёй, чтобы насладиться летом и зарядиться позитивными эмоциями», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Следить за обновлениями и афишами можно на сайте «Парки Подмосковья».

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