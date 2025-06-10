Бесплатные тренировки проведут в парке Солнечногорска на этой неделе

Городской парк Солнечногорска опубликовал афишу мероприятий с 11 по 15 июня. Всех желающих ждут бесплатные тренировки на свежем воздухе, игровые программы для детей и многое другое.
На площадке за памятником Михаилу Лермонтову пройдут занятия по йоге, пилатесу, зумбе, функциональные тренировки и дыхательные практики. На набережной «Выстрел» проведут зарядку «Утро в парке» и традиционный забег «Пять верст».
Юные жители и гости округа смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, в игровых и анимационных программах. Также пройдет квест «Парковые тропы», конкурс рисунков «Моя Родина» и эко-встреча с приглашенным гостем.
«Программа насыщена разнообразными спортивными и творческими активностями для всех возрастов — от утренних зарядок и забегов до мастер-классов и квестов, которые помогут раскрыть таланты и укрепить здоровье. Приходите всей семьёй, чтобы насладиться летом и зарядиться позитивными эмоциями», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Следить за обновлениями и афишами можно на сайте «Парки Подмосковья».
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