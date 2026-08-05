Бесплатные тренировки по уличному спорту прошли в Подольске

В парке имени Талалихина в Подольске продолжаются бесплатные занятия по уличному спорту для детей и подростков. Тренировки проходят каждую субботу в 11:30 в рамках федерального проекта «Прорыв к здоровью».

Занятия проводит судья второй категории по воздушно-силовой атлетике и тренер региональной общественной организации по воздушно-силовой атлетике Аида Сахибова.

Каждая тренировка начинается с разминки, после которой участники осваивают базовые элементы уличного спорта. Ребята учатся стоять на руках, выполняют упражнения для укрепления мышечного корсета, а также отрабатывают правильную технику отжиманий и подтягиваний.

Особое внимание тренер уделяет безопасности и профилактике травм. Юные спортсмены уже освоили австралийские подтягивания, планку и упражнение «стульчик».

Проект «Прорыв к здоровью» помогает детям и подросткам приобщиться к регулярным занятиям спортом, укрепить физическую форму и с пользой провести время на свежем воздухе.