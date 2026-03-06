Бесплатные тренировки по хоккею для школьников провели в Солнечногорске

На главном катке Солнечногорска 4 марта состоялось очередное занятие по хоккею в рамках проекта «Красная Машина Двор — связь поколений». С начала старта программы бесплатные тренировки уже посетили 59 детей из городского округа.

Четвертая встреча прошла под руководством профессиональных наставников. В этот день 14 участников отрабатывали владение шайбой, учились взаимодействовать в команде и осваивали основы игры.

Проект реализуют Федерация хоккея России и школа «Красная Машина Юниор» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, Минспорта и Минблагоустройства Подмосковья. Инициатива направлена на развитие интереса к спорту среди детей и подростков, а также знакомство начинающих спортсменов с базовыми элементами катания на коньках и хоккейной техники.

Принять участие в тренировках могут ребята в возрасте от 5 до 14 лет. Занятия проводят профессиональные хоккеисты — наставники школы «Красная Машина Юниор».

До завершения программы запланировано еще шесть тренировок. Ближайшая пройдет 6 марта в 18:00, а финальное занятие состоится 15 марта. На время тренировок участникам выдают необходимую экипировку, при себе необходимо иметь письменное согласие родителей.

«Приглашаем вас воспользоваться прекрасной возможностью абсолютно бесплатно познакомить вашего ребенка с миром хоккея. Он не только получит уникальный опыт, но и, возможно, под присмотром опытнейших наставников, которые отлично знают свое дело, влюбится в этот командный вид спорта и захочет в нем развиваться. Время попробовать еще есть. Спасибо организаторам за такую возможность для наших ребят», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Присоединиться к сессиям можно по следующим формам: 06.03.2026 пятница, 18:00; 08.03.2026 воскресенье, 16:00; 10.03.2026 вторник, 18:00; 11.03.2026 среда, 20:00; 13.03.2026 пятница, 18:00; 15.03.2026 воскресенье, 16:00.