Бесплатные тренировки и забег пройдут в парке Солнечногорска на этой неделе

Различные активности и мастер-классы пройдут в городском парке и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске с 15 по 18 мая. Мероприятия организованы в рамках губернаторского проекта «Лето в парках Подмосковья».

Любители спортивного образа жизни смогут бесплатно посетить занятие по зумбе, функциональную тренировку от клуба FitnessOn, а также присоединиться к еженедельному забегу по субботам «Пять верст». Кроме того, состоится семейная зарядка и «Веселые старты».

Для юных посетителей парка подготовили игровую программу, различные мастер-классы и многое другое.