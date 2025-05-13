Бесплатные тренировки и забег пройдут в парке Солнечногорска на этой неделе

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Различные активности и мастер-классы пройдут в городском парке и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске с 15 по 18 мая. Мероприятия организованы в рамках губернаторского проекта «Лето в парках Подмосковья».

Любители спортивного образа жизни смогут бесплатно посетить занятие по зумбе, функциональную тренировку от клуба FitnessOn, а также присоединиться к еженедельному забегу по субботам «Пять верст». Кроме того, состоится семейная зарядка и «Веселые старты».

Для юных посетителей парка подготовили игровую программу, различные мастер-классы и многое другое.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
1/2
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
2/2

«Помимо спортивных мероприятий, жители и гости муниципалитета смогут посетить литературную викторину, орнитологический квест „Птичий переполох“, историческую викторину „В кадре“ и фотоквест „Солнечные дни“. Это отличная возможность для семейного отдыха и новых увлечений», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка, в Телеграм-канале «Парки Солнечногорья» и на сайте «Парки Подмосковья».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте