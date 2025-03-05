Бесплатные тренировки для подростков прошли в клубе единоборств в Дмитрове

В Дмитровском округе стартовала новая социальная инициатива, направленная на помощь подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации или состоящим на профилактическом учете. Теперь у них появилась возможность бесплатно посещать тренировки в клубе смешанных единоборств «Дмитровская дружина».

Проект реализуется при активной поддержке правоохранительных органов и администрации округа. Спорт рассматривается как важный инструмент воспитания, который помогает подросткам развивать дисциплину, силу воли и ответственность — качества, необходимые для успешной социализации.

Первая тренировка уже состоялась и включала разминку с игрой в футбол, упражнения по общей физической подготовке, изучение базовых приёмов и ударов, а также спарринг для закрепления полученных навыков.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что такие тренировки помогут подросткам найти правильный путь, раскрыть свой потенциал и стать достойными членами нашего общества.

Тренировки будут проходить три раза в неделю по одному часу. Такое расписание позволит подросткам не только направить свою энергию в конструктивное русло, но и почувствовать себя частью команды. Организаторы надеются, что участие в проекте станет для ребят важным шагом к новым жизненным целям.

Администрация округа и клуб «Дмитровская дружина» уверены, что этот проект станет значимым вкладом в поддержку молодежи и поможет подросткам обрести уверенность в себе и свое место в обществе.