Бесплатные спортивные занятия начались в парках Солнечногорска

С 26 по 30 мая в парках Солнечногорска проведут серию бесплатных мероприятий для жителей и гостей округа. Посетителей ждут творческие занятия, викторины, спортивные тренировки и семейные игры на открытом воздухе.

Основная часть программы пройдет в городском парке культуры и отдыха, а также на территории парка «Набережная Выстрел». Для участников подготовили занятия для детей и взрослых, творческие мастер-классы и спортивные активности в рамках проекта «Спортивный Солнечногорск». Все желающие смогут присоединиться к занятиям бесплатно.

26 мая в центральном парке состоятся мастер-класс «Мультяшный скрапбукинг», викторина «Правда или вымысел», круговая тренировка и занятия по скандинавской ходьбе. На следующий день для посетителей организуют мастер-класс «3D Букет» и настольную игру «Найди парк!». Программа 28 мая включает занятия по физической культуре, а 29 мая на площадке пройдет тренировка по зумбе.

Парк «Набережная Выстрел» также подготовил отдельную программу. 28 мая здесь проведут мастер-класс «Капитошка» и квиз «Что растет у нас в саду». На следующий день посетители смогут поучаствовать в мастер-классе «Вертушка» и музыкальной игре «Угадай мелодию». Завершится недельная программа 30 мая утренней зарядкой и традиционным забегом «5 верст».

«Каждый отдыхающий сможет бесплатно присоединиться к активностям, интересно провести время и, возможно, открыть для себя новое увлечение», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Дополнительную информацию о культурной программе региона жители могут получить на профильных интернет-ресурсах.