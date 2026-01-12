Бесплатные спортивные тренировки проведут в парках Балашихи

Любителей беговых лыж будут ждать во вторник, 13 января, в Ольгинском лесопарке. Спортсмены от 14 лет и старше смогут позаниматься с инструктором в 18:30 и 19:00, а дети — с 19:30.

Лыжные тренировки для юных жителей округа также пройдут в четверг, 15 января, в 18:00 и 18:30 в «Пестовском» парке. Здесь же во вторник и четверг в 12:00 запланированы занятия по скандинавской ходьбе, в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

Масштабные оздоровительные программы проведут и в парке «Пехорка-лес», на площадке возле стадиона. Во вторник, среду и четверг в 16:00 здесь организуют занятия по общей физподготовке. А в пятницу в 10:00 — дыхательную гимнастику.

Жителей Балашихи также приглашают в парк на улице Заречной. Во вторник и четверг в 20:00 здесь состоится забег «В закат», в среду — активная разминка и ОФП в 11:30, а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

Спортивная неделя стартует и в парке «Пехорка». В среду и в четверг в 14:00 на площадке у коворкинга ждут любителей скандинавской ходьбы. В четверг в 15:20 здесь проведут веселые старты. Также в этот день в 15:00 посетителей парка приглашают на культурную программу: в павильоне веревочного парка будут работать творческая мастерская и караоке-клуб.

В парке на улице Солнечной в среду в 10:10 местные жители соберутся возле входной группы на активную разминку и зимнюю общефизическую подготовку.