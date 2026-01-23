Бесплатные секции по гонкам дронов и лазертагу откроют в Подольске

В ближайшее время юные подольчане смогут бесплатно заниматься в секциях по самбо, гонкам дронов, лазертагу и ряду других направлений. Об этом рассказал глава Подольска Григорий Артамонов на профильном часе во время обсуждения стратегии развития спорта в округе на текущий год.

В настоящее время в Подольской школьной лиге состоит более 2 500 ребят. В ближайшее время добавятся новые дисциплины: самбо, гонки дронов, лазертаг, тэг-регби, а также фиджитал-спорт. В округе пройдут турниры, посвященные памяти бойцов СВО, Героев России. В феврале состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Владислава Ивлева, а в ноябре — соревнования по дзюдо памяти Олега Малочуева.

В планах — провести на 10% больше спортивных мероприятий, чем в 2025 году. В календарь вошли международные, всероссийские, межрегиональные и региональные соревнования, в том числе более 1 600 муниципальных.