Бесплатные секции единоборств и чирлидинга открыли в Подольске

В новом учебном году для детей открыли бесплатные секции по самбо, карате, тэг-регби, гимнастике, чирлидингу, пионерболу, флорболу и игре в городки. Всего около 22 тысяч маленьких жителей выбирают спорт в кружках и секциях округа.

Особого внимания уделяют развитию секции самбо: пять секций открыли в прошлом учебном году, а в новом занятия начались еще в 19 школах округа. В настоящее время этим видом единоборств занимаются более тысячи обучающихся. Интерес к национальным спортивным традициям у детей растет.

Дополнительные бесплатные занятия доступны через систему персонифицированного финансирования с использованием социальных сертификатов, а также в учреждениях дополнительного образования.

Благодаря этому школьники посещают секции акробатики и гимнастики, бадминтона и тенниса, восточных единоборств и борьбы, а также ритмической гимнастики, спортивных бальных танцев и многие другие.