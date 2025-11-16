Бесплатные путевки в оздоровительный лагерь получили 60 детей из Подольска

Администрация Подольска отправила на комфортабельных автобусах со стоянки спортивного комплекса «Труд» более 60 детей в подмосковный оздоровительный лагерь «Лужки». Недельная смена организована в период школьных каникул с 16 по 22 ноября.

Бесплатные путевки получили дети из многодетных семей, а также дети участников специальной военной операции. Такой отдых является важной поддержкой и дает возможность набраться сил.

В течение семи дней ребята будут заниматься активностями на свежем воздухе, получат возможность оздоровиться и отдохнуть в комфортных условиях. Лагерь расположен в Серпуховском районе, в сосновом бору на реке Оке.

Площадь территории составляет 11 гектар. На них расположились четыре жилых корпуса, столовая, спортивно-оздоровительный комплекс, тренажерный зал, футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и игровые площадки, кинозал, медицинский кабинет.