Бесплатные путевки в оздоровительный лагерь получили 23 ребенка в Воскресенске

Ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведут осенние каникулы в подмосковных лагерях «Литвиново» и «Имени 28 героев-панфиловцев». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Дети пробудут в лагерях с 15 по 23 ноября. Они насладятся красотой природы, будут участвовать в мероприятиях: спортивных соревнованиях, творческих мастерских и образовательных занятиях.

«Бесплатные путевки предоставляются детям не только летом. Дети из малоимущих семей могут отдохнуть и в осенние, и в зимние каникулы. Сегодня 13 детей из Воскресенска отправились на отдых в лагерь „Имени 28 героев-панфиловцев“, 10 детей округа — в Литвиново», — отметила начальник соцзащиты Ольга Лузянина.

Отметим, что бесплатные путевки предоставляют детям из малообеспеченных семей, чей доход ниже 19 302 рублей на человека. Чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявление через региональный портал государственных услуг Московской области. Подробности — по телефону 122 доб. 6 или в чатах Telegram «Социалка. Воскресенск».