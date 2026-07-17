Бесплатные путевки в летний лагерь получили 9 детей из Воскресенска

Летняя смена началась 16 июля в оздоровительном лагере «Литвиново». На отдых отправились девять детей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Ребята добирались до лагеря на комфортабельном автобусе в сопровождении сотрудника управления социальной защиты.

«В программе смены для ребят — спортивные мероприятия, творческие мастер-классы, театральные постановки и встречи с интересными людьми», — рассказала исполняющая обязанности начальника управления социальной защиты Татьяна Стрелкова.

Лагерь «Литвиново» располагает современной инфраструктурой для отдыха и оздоровления детей. На его территории находятся 14 спальных корпусов, киноконцертный зал, столовая, соляные пещеры, бассейны, физиотерапевтические кабинеты, тренажерный зал, боулинг, открытый теннисный корт, роллердром, поле для мини-гольфа и три футбольных поля. Каждая смена проходит по собственной тематической программе. Для воспитанников организовано пятиразовое питание.

В Министерстве социального развития Московской области напомнили, что бесплатные путевки предоставляются детям из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых не превышает 19 302 рубля на человека.

Подать заявление на получение услуги «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей» можно через региональный портал государственных услуг Московской области. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 122 (далее — 6) или в чате «Социалка. Воскресенск. Егорьевск».