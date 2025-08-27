Бесплатные путевки в лагеря получили 180 детей в Ленинском округе

Провести летние каникулы в оздоровительных лагерях бесплатно дети из Ленинского округа смогли при поддержке Министерства социального развития Московской области. Каждый год такую помощь оказывают ребятам-сиротам, а также детям из малообеспеченных семей и семей участников СВО.

На Черном море в этом году отдохнули 78 детей. Остальные ребята провели каникулы в лагерях Подмосковья: это, к примеру, лагерь имени 28 Героев Панфиловцев.

Семьи, попадающие под льготу, могут подать заявление на получение бесплатной путевки с помощью портала государственных услуг Московской области.

Ранее мы рассказывали о том, что лагерь «Литвиново» в Подмосковье за лето посетили 63 ребенка участников специальной военной операции из Ленинского округа. Помимо загородных площадок, дети также отдыхали в лагерях дневного пребывания.