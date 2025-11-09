Бесплатные психологические консультации прошли в Дубне

Медицинское сопровождение жителей Дубны проводят бесплатно студенты пятых и шестых курсов кафедры клинической психологии факультета социальных и гуманитарных наук государственного университета. Они делают это в рамках практики.

Учреждение сотрудничает с образовательными, социальными и медицинскими организациями Дубны, Подмосковья и Москвы. Традиционно практика у студентов начинается уже на первом курсе.

Будущие психологи работают и со взрослыми, и с детьми, и с подростками с разными проблемами: нейропсихологии, патопсихологии, клинической психологии и других. К примеру, практика с детьми помогает отработать ту сферу клинико-психологического сопровождения, которая относится к дизонтогенезу — нарушению в развитии, трудностям в развитии детей.

«Такой опыт позволяет выпускникам кафедры устроиться на работу в любое место и организацию, где требуется помощь психолога. Ежегодно выпускники нашего ВУЗа становятся сотрудниками различных городских организаций», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.