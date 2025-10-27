Бесплатные процедуры красоты проведут для пенсионеров в Дубне

В клубе «Активное долголетие» в Дубне запустили новое направление — проведение уходовых процедур для кожи и поддержания здоровья. Инициаторами стали студенты Дмитровского техникума.

Презентация нового направления прошла в городской библиотеке в Дубне. Пенсионеры попробовали новые направления, а специалисты рассказали им, как ухаживать за кожей лица и рук, а также раздали информационные памятки.

Пожилые люди смогут записаться на массаж рук, коррекцию формы, ламинирование бровей, ультразвуковую чистку лица и дарсонвализацию волос. Уходовые процедуры будут проводить каждую неделю по средам на базе Дмитровского техникума. У образовательного учреждения есть лицензии на специальное для этого оборудование. В итоге ветераны смогут сделать приятные процедуры, а студентки Дмитровского техникума — пройти практику.

«Спасибо Дмитровскому техникуму за то, что решили поддержать старшее поколение. Жители серебряного возраста танцуют, рисуют, изучают иностранные языки, занимаются спортом, а теперь еще получат возможность проходить современные процедуры красоты», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.