Бесплатные обследования проведут в онкоцентрах Подмосковья 21 декабря

Жители смогут бесплатно проверить свое здоровье в Центрах амбулаторной онкологической помощи 21 декабря. В этот день там пройдут последние в этом году Дни открытых дверей, где каждый сможет пройти обследования и сдать анализы.

В День открытых дверей женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки и маммографию, а мужчины — сдать ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, все желающие пройдут диагностику новообразований кожи и рентген.

По словам главы подмосковного Минздрава Максима Забелина, бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в 25 центрах.

«Такие мероприятия в Подмосковье проводятся регулярно — каждую последнюю субботу месяца. Мы видим, что такой формат интересен жителям, поэтому в следующем году мы продолжим проводить Дни открытых дверей в ЦАОПах. Всего в этом году в мероприятии приняли участие 7,2 тысячи человек», — сказал министр.

Пройти обследование могут жители старше 18 лет. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Узнать адреса учреждение можно по ссылке.