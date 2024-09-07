Бесплатные места для огородников и садоводов выделили на рынках Подольска

Более 50 социальных торговых мест организовали для жителей Подольска на двух рынках города. Здесь садоводы могут продавать выращенные овощи, фрукты, зелень и цветы.

Места для торговли организовали в Подольске по поручению главы городского округа. Жители могут продавать за прилавком свежие помидоры, огурцы, кабачки, ягоды и многое другое.

Чтобы получить место, нужно показать справку о владении личным подсобным хозяйством и подтвердить наличие земельного участка в пределах округа. Обратиться необходимо в администрацию рынка или в управление потребительского рынка по телефону 8 (4967) 55-57-54.

«Очень хорошо, что на нашем рынке появились такие места для торговли. Теперь наш урожай лучше видно покупателям, а значит, он будет быстрее продаваться. Здорово, что здесь можно присесть — мы в возрасте, и это для нас очень важно», — сказала 82-летняя Валентина Лашова.

Социальные ряды на двух рынках Подольска предоставят жителям бесплатно. Точки работают ежедневно.

Отметим, что обновление центрального рынка и благоустройство территории около него завершат в этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».