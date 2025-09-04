Бесплатные мероприятия пройдут в парке и на набережной в Солнечногорске

В начале сентября на набережной и в парке Солнечногорска подготовили программу семейных мероприятий. Гостей ждут бесплатные творческие занятия, спортивные тренировки, настольные игры и многое другое.

Так, в пятницу вечером запланирован показ мультфильма «Гиганты Ла-Манша» за памятником Лермонтову, а в субботу утром состоится юбилейный 20-й забег «Пять верст». Также состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, квиз, зумба-вечеринка, спортивные занятия, утренняя зарядка и настольные игры.

«Самое время наполнить хрустальные осенние дни уютом и теплом! Набережная „Выстрел“ и городской парк культуры и отдыха приготовили для жителей насыщенную программу. Приходите семьями, берите с собой друзей!» — сказала заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

Актуальное расписание всех событий можно найти в Telegram-канале и на сайте.