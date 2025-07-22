Бесплатные мероприятия для всей семьи пройдут в парке Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск для жителей всех возрастов подготовлена насыщенная программа бесплатных мероприятий. Основными площадками станут городской парк культуры и отдыха и набережная «Выстрел». Программа организована в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».

В парке посетителей ждет широкий выбор занятий: от энергичных тренировок, йоги и зажигательной зумбы до познавательных лекций, занятий по общественному огороду и увлекательных уроков декоративно-прикладного творчества. Вечером планируется показ захватывающего военно-драматического фильма. На набережной «Выстрел» состоятся популярный забег «5 верст», зарядка и развлекательная программа для детей.

«Жители и гости нашего округа получат возможность насладиться семейным отдыхом на природе. Это также прекрасная мотивация для начала активного образа жизни и участия в мероприятиях серии забегов „5 верст“», — отметила заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Самая актуальная информация о расписании и изменениях в программе доступна на афишах, размещенных на территории парка, в телеграм-канале, а также на официальном сайте парков Подмосковья.