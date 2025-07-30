Бесплатные мероприятия для всей семьи пройдут в  парке Солнечногорска

В рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» для жителей и гостей округа проведут различные бесплатные мероприятия. Они состоятся в парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел». Вход свободный для всех желающих.

Гостей ждут разнообразные активности: занятия йогой, энергичные тренировки по зумбе, бодрящая утренняя зарядка, забег, развлекательная игровая программа, квест «По следам лета» и познавательная лекция, посвященная правилам безопасного поведения на воде. Кроме того, в программе — увлекательные настольные игры и музыкальный вечер «Энергия». А любители творчества смогут раскрыть свои таланты на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.

«Мы рады предложить жителям и гостям Солнечногорска такую насыщенную и разнообразную программу. Это отличная возможность сделать лето максимально активным, полезным и запоминающимся», — сказала заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

Актуальное расписание и детали мероприятий можно найти на афишах, размещенных на территории парка и на официальном Telegram-канале.