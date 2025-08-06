Бесплатные мероприятия для всех желающих пройдут в Солнечногорске

В рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» жителей и гостей Солнечногорска ждут разнообразные спортивные, познавательные и развлекательные мероприятия. Отдохнуть активно и с пользой можно в городском парке культуры и отдыха, а также на набережной «Выстрел».

Для любителей активного отдыха подготовлены занятия йогой, тренировки по общей физической культуре, детская зарядка и забег «5 верст». Также в программе увлекательные игровые программы, квест «Летнее приключение», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и лекция о правилах безопасности на воде.

«Помимо спортивных и творческих занятий, жители могут сыграть в настольные игры, насладиться концертом школы музыки „Гитарус“ и посетить показ фильма „Мистер Нокаут“. Программа „Лето в Подмосковье“ — это отличная возможность провести время с семьей, получить новые знания и зарядиться позитивными эмоциями», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Вход на мероприятия свободный для всех желающих.

Более подробную информацию о расписании мероприятий, свежие новости и обновления можно найти на афишах в парках, а также в официальном телеграм-канале и на сайте.