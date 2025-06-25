Бесплатные мероприятия для детей и взрослых пройдут в Солнечногорске

В рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» для жителей и гостей муниципалитета подготовили спортивные, концертные и игровые мероприятия, а также мастер-классы и лекцию. Вход для посетителей свободный.

В городском парке культуры и отдыха состоятся открытый урок по танцам, занятия по физической культуре, йоге и зумбе, а также летняя концертная программа, мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству и игровая программа для детей. На набережной «Выстрел» все желающие смогут принять участие в спортивных эстафетах, легкоатлетическом забеге и сыграть в настольные игры.

«Помимо творческих и спортивных активностей предлагаем посетить познавательную лекцию „Вред наркотиков“, занятие по общественному огороду или продемонстрировать свои таланты на Дне вязания на публике», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

С актуальной информацией о мероприятиях можно ознакомиться в телеграм-канале и на сайте.