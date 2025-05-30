Бесплатные медицинские осмотры для детей пройдут в Щелкове

В преддверии Международного дня защиты детей в детской поликлинике Щелкова пройдут бесплатные профилактические осмотры для всех юных жителей округа. Акция пройдет 31 мая и будет направлена на раннее выявление возможных проблем со здоровьем у детей.

С 09:00 до 15:00 маленькие пациенты смогут получить консультации от узкопрофильных специалистов: терапевтов, ортопедов, хирургов, пульмонологов, урологов, неврологов, офтальмологов и логопедов. Кроме того, для более точной диагностики детям проведут электрокардиографию и возьмут общий анализ крови.

«В отличие от взрослых, дети не всегда жалуются на плохое самочувствие, даже если оно есть. Особенно это касается малышей до трех лет, которые еще не могут рассказать родителям о своих проблемах. В таких случаях единственный способ оценить состояние ребенка — регулярный профилактический медицинский осмотр, который позволяет вовремя выявить возможные риски развития заболеваний», — сообщила заведующая поликлиникой Татьяна Малинова.

Все осмотры пройдут по адресу: улица Фрунзе, дом № 1. Для участия требуется предварительная запись по телефону: 8 (496) 561-36-44.