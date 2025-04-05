Бесплатные медицинские консультации провели для жителей села Турово

В Туровском отделении «Серпуховской больницы» прошло мероприятие, посвященное медицинским обследованиям и консультациям для жителей села Турово. Акция вызвала большой интерес среди местных жителей, что подтвердило их стремление заботиться о своем здоровье.

В рамках мероприятия пациенты смогли пройти различные медицинские обследования, включая измерение роста и веса, артериального и внутриглазного давления, электрокардиограмму (ЭКГ) и флюорографию. Также проводились общий и биохимический анализы крови, а женщины имели возможность пройти онкологический скрининг. Кроме того, жители села получили консультации у специалистов: терапевта, кардиолога, офтальмолога, психотерапевта и акушера-гинеколога.

«Мы очень благодарны врачам и администрации Городского округа Серпухов за организацию такого важного события. Это действительно необходимо для нашего здоровья», — поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия, Ольга Каченова.

Планируется продолжение подобных мероприятий для укрепления здоровья и благополучия жителей региона.