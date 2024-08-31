Бесплатные лекции о современном искусстве пройдут в музее «Горки Ленинские»

В ландшафтной зоне музея-заповедника «Горки Ленинские» открылась выставка «Быть здесь». В ее рамках пройдет цикл лекций о современном искусстве.

Всемирно известные художники и искусствоведы расскажут о современном искусстве 31 августа, 7 и 14 сентября в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Они проведут лекции о том, что такое модернизм.

«Молодые талантливые художники и теоретики искусства познакомят слушателей с историей развития паблик-арта в России за последние 100 лет, расскажут о полувековом юбилее знаменитой Бульдозерной выставки. Цикл лекций несет особую просветительскую функцию, он позволит широкой аудитории лично познакомиться со всемирно известными экспертами», — сказала директор музея-заповедника Евгения Сарамуда.

Роман Ермаков — первый спикер серии бесплатных лекций. Он приедет в музей-заповедник 31 августа в 16:00. Творец входит в топ-5 популярных паблик-арт — художников по версии AD Magazine Russia. Увлечен скульптурой, костюмами и перформансом.

Один из главных художников российской арт-сцены Дмитрий Гутов выступит 7 сентября в 17:00, а 14 сентября в 12:00 Армен Апресян расскажет о юбилее «Первого осеннего просмотра картин на открытом воздухе», более известного как «Бульдозерная выставка». Армен — кандидат философских наук, доцент Московского государственного университета, руководитель программы «Управление в арт-бизнесе» РАНХиГС и автор циклов популярных лекций об искусстве.

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