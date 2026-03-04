Бесплатные лекции для будущих отцов пройдут в Одинцове

В женской консультации Одинцова стартует серия занятий для мужчин, готовящихся к одному из самых важных этапов жизни — рождению ребенка. Первая встреча состоится 23 марта, вторая — 26 марта, обе в 17:00.

Первую лекцию проведет перинатальный психолог женской консультации Наталья Николаевна Болгарская. Тема занятия — «Психологическая подготовка будущих отцов. Как справиться с новой ролью».

В рамках второй лекции перед слушателями выступит заведующий детской реанимацией Одинцовского роддома Иван Иванович Шеховцов.

Будут подробно рассмотрены вопросы течения беременности, партнерских родов, послеродового периода и роли мужчины в это время. Отдельное внимание уделят практическим аспектам ухода за новорожденным и тому, как папа может активно участвовать в жизни малыша с первых дней.

Участие в лекциях бесплатное. Записаться можно в регистратуре женской консультации, а также по телефону +7 495 591-42-85 с 8:00 до 18:00. Занятия пройдут по адресу улица Говорова, дом № 10А.