Бесплатные кружки по математике открылись в детских садах Можайского округа

В Можайском округе в этом учебном году на базе 28 детских садов заработали бесплатные кружки по математике. Проект реализовали в рамках региональной программы «Предшкола» и национального проекта «Молодежь и дети».

В группах второго полугодия два раза в неделю проходят 30-минутные занятия. Дошкольники вместо привычных игрушек берут в руки карточки с цифрами и геометрическими фигурами. Педагоги помогают им решать нестандартные логические задачи, которые развивают смекалку, а не заучивание.

«Наша задача — не просто научить ребенка считать до десяти, — пояснила педагог одного из дошкольных учреждений. — Мы выстраиваем процесс так, чтобы заложить основу для школы. Важно, чтобы в первом классе ему было не страшно, а интересно».

В кружки зачисляли детей, которые успешно прошли диагностику и показали повышенный уровень математических способностей. Адресный подход позволяет раскрыть потенциал тех, кому это действительно нужно и интересно. Таким образом, в округе с дошкольного возраста создают условия для развития интеллекта и подготовки к школьному обучению.