Бесплатные консультации по вопросам захоронения пройдут в Подмосковье в октябре

Специалисты «Центра мемориальных услуг» проконсультируют жителей Подмосковья на кладбищах и в МФЦ в октябре. Люди смогут задать интересующие вопросы по поводу захоронения.

Чаще всего жителей интересует, как получить удостоверение о захоронении и разрешение на установку надмогильных сооружений, ограждений.

В октябре бесплатные консультации проведут на кладбищах и МФЦ в Дубне, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Щелкове, Королеве, Балашихе и других городских округах Московской области.

Узнать специалистов можно по информационному баннеру учреждения, а также по форменной одежде в цветовой гамме и с символикой ГБУ МО «ЦМУ», также вся необходимая информация доступна на сайте «Центра мемориальных услуг».

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