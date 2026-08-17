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Бесплатные консультации по вопросам похорон проведут в МФЦ Подмосковья в августе

Фото: Мингосуправления МО

В августе специалисты Центра мемориальных услуг проведут бесплатные приемы в четырех офисах «Мои Документы». Жители смогут получить помощь по вопросам организации захоронений и оформления необходимых документов.

Консультации состоятся по следующему графику:

Специалисты расскажут, как оформить удостоверение о захоронении, создать семейное или родовое захоронение, а также получить разрешение на установку памятника.

Найти консультантов в МФЦ можно по специальному информационному баннеру и форменной одежде.

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