Бесплатные консультации по вопросам похорон проведут в МФЦ Подмосковья в августе
В августе специалисты Центра мемориальных услуг проведут бесплатные приемы в четырех офисах «Мои Документы». Жители смогут получить помощь по вопросам организации захоронений и оформления необходимых документов.
Консультации состоятся по следующему графику:
- 18 августа — поселок Биокомбината, дом № 3, Лосино-Петровский;
- 20 августа — улица Ильюшина, строение 2А, микрорайон Авиационный, Домодедово;
- 25 августа — улица Сакко и Ванцетти, дом № 1, поселок Малаховка, Люберцы;
- 27 августа — Зеленая улица, дом № 4, микрорайон Левобережный, Химки.
Специалисты расскажут, как оформить удостоверение о захоронении, создать семейное или родовое захоронение, а также получить разрешение на установку памятника.
Найти консультантов в МФЦ можно по специальному информационному баннеру и форменной одежде.