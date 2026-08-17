Бесплатные консультации по вопросам похорон проведут в МФЦ Подмосковья в августе

В августе специалисты Центра мемориальных услуг проведут бесплатные приемы в четырех офисах «Мои Документы». Жители смогут получить помощь по вопросам организации захоронений и оформления необходимых документов.

Консультации состоятся по следующему графику:

18 августа — поселок Биокомбината, дом № 3, Лосино-Петровский;

20 августа — улица Ильюшина, строение 2А, микрорайон Авиационный, Домодедово;

25 августа — улица Сакко и Ванцетти, дом № 1, поселок Малаховка, Люберцы;

27 августа — Зеленая улица, дом № 4, микрорайон Левобережный, Химки.

Специалисты расскажут, как оформить удостоверение о захоронении, создать семейное или родовое захоронение, а также получить разрешение на установку памятника.

Найти консультантов в МФЦ можно по специальному информационному баннеру и форменной одежде.