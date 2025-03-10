Бесплатные консультации по вопросам похорон проведут в 5 округах Подмосковья

Специалисты Центра мемориальных услуг на этой неделе проконсультируют жителей Подмосковья в МФЦ. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы по теме погребения.

Чаще всего людей интересуют способы получения социального пособия и удостоверения о захоронении, а также правила регистрации памятников.

Консультации проведут в Электростали, Домодедове, Дубне, Егорьевске и Лобне.

Работников Центра мемориальных услуг можно узнать по баннеру, установленному возле места встречи, и форменной одежде.