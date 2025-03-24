Бесплатные консультации по вопросам похорон проведут в 5 округах Подмосковья

Сотрудники Центра мемориальных услуг на этой неделе проведут бесплатные выездные консультации по вопросам похорон в пяти офисах центра «Мои документы» в Подмосковье. Все желающие смогут задать вопросы по теме погребения.

В Мингосуправления Московской области уточнили, что консультации проведут в Лотошине, Луховицах, Можайске, Черноголовке и Реутове.

Специалисты ответят на самые распространенные вопросы жителей о ритуальных услугах, а также расскажут о необходимых документах.

Сотрудников Центра мемориальных услуг можно узнать по форменной одежде. Кроме того, рядом с местом встреч установят специальные баннеры.