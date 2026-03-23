Бесплатные консультации по мемориальным услугам проведут в МФЦ Подмосковья на этой неделе. На них жителям помогут по вопросам похоронного дела и погребения.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, чаще всего на консультациях жители задают вопросы об оформлении удостоверений о захоронении, создании семейных захоронений и получении разрешений на установку надгробий.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

23 марта г. Руза, ул. Федеративная, д. 7а;

24 марта г. Шатура, ул. Спортивная, д. 6;

25 марта г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12;

26 марта рп. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д. 4;

27 марта г. Талдом, пл. Карла Маркса, д. 13.

Найти консультантов Центра мемориальных услуг можно по баннеру и форменной одежде.