Бесплатные консультации по мемориальным услугам проведут еще в 5 МФЦ Подмосковья
Сотрудники Центра мемориальных услуг проведут бесплатные консультации в пяти офисах МФЦ в Подмосковье на этой неделе. Они посетят Пушкино, Лосино-Петровский, Подольск, Мытищи и Одинцово.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, бесплатные консультации на этой неделе пройдут по следующим адресам:
- 8 декабря: г. Пушкино, проспект Московский, д. 54 А;
- 9 декабря: поселок Биокомбината, д. 3;
- 10 декабря: Подольск, улица Кирова, д. 39;
- 11 декабря: Мытищи, улица Карла Маркса, д. 4;
- 12 декабря: Звенигород, микрорайон Супонево, кор. 3.
Чаще всего на консультациях жители интересуются вопросами правильного оформления удостоверений, семейных захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений.
Найти консультантов можно будет по баннеру, расположенному рядом с местом проведения встреч.