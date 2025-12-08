Бесплатные консультации по мемориальным услугам проведут еще в 5 МФЦ Подмосковья

Сотрудники Центра мемориальных услуг проведут бесплатные консультации в пяти офисах МФЦ в Подмосковье на этой неделе. Они посетят Пушкино, Лосино-Петровский, Подольск, Мытищи и Одинцово.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, бесплатные консультации на этой неделе пройдут по следующим адресам:

8 декабря: г. Пушкино, проспект Московский, д. 54 А;

9 декабря: поселок Биокомбината, д. 3;

10 декабря: Подольск, улица Кирова, д. 39;

11 декабря: Мытищи, улица Карла Маркса, д. 4;

12 декабря: Звенигород, микрорайон Супонево, кор. 3.

Чаще всего на консультациях жители интересуются вопросами правильного оформления удостоверений, семейных захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений.

Найти консультантов можно будет по баннеру, расположенному рядом с местом проведения встреч.