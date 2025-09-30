Бесплатные консультации по мемориальным услугам пройдут в МФЦ Подмосковья

В Балашихе консультации проведут 1 октября, в Пущине — 2 октября, в Домодедове — 6 октября, в Ликино-Дулеве — 7 октября, в Солнечногорске — 8 октября, в Протвине — 9 октября и в Мытищах — 14 октября.

В Мингосуправления Подмосковья отметили, что жителей чаще всего интересуют вопросы оформления удостоверений о захоронении, семейных участков и разрешений на установку памятников. Найти консультантов в офисах «Мои Документы» можно по баннеру у места проведения консультаций или по форменной одежде специалистов.