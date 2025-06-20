Бесплатные кинопоказы проведут на форуме «Новый вектор» в Истре 26 и 27 июня

Форум регионального кинематографа «Новый вектор» пройдет в музее «Новый Иерусалим» в Истре 26 и 27 июня. На нем покажут документальные фильмы режиссеров из разных регионов страны.

Мероприятие организовано Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, рассказали в региональном Минкультуры.

В программе форума — открытые показы документальных фильмов. Зрители увидят картины о коренных народах России, общественных активистах и деятелях культуры из разных регионов страны. Все фильмы — лауреаты конкурса «Россия — взгляд в будущее».

Главной темой форума станет продвижение регионального документального кино. Участие подтвердили около 120 профессионалов киноиндустрии, включая режиссеров, продюсеров и представителей киностудий.

Регистрация на мероприятие открыта до 25 июня на официальном сайте форума. Вход на кинопоказы свободный, они пройдут в концертном зале музея с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.