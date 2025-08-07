Бесплатные кинопоказы пройдут в музее «Горки Ленинские» с 18 по 23 августа

С 18 по 23 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские» будут бесплатно показывать российские фильмы под открытым небом. Мероприятие приурочили ко Дню российского кино, который отмечают 27 августа. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Показы будут проходить в летнем кинотеатре «Киносад». В программе — новые российские фильмы, такие как «Каруза», «Начать сначала», «Василиса и хранители времени» и другие. Так, 23 августа покажут три фильма: «Волшебник Изумрудного города», «Пророк» и «Группа крови». Сеансы начнутся в 20:00.

«В музее-заповеднике „Горки Ленинские“ кино снимается с 1934 года. Именно тогда режиссер Дзига Вертов впервые приехал с камерой в дом, занимаемый семьей Ульяновых, чтобы создать шедевр своего времени — фильм „Три песни о Ленине“. С тех пор уникальная территория музея-заповедника „Горки Ленинские“, включающая в себя лесопарковые и парковые зоны, поля, дороги и проезды, разнообразные здания и постройки XIX–XXI вв., привлекает к себе внимание кинопроизводителей», — прокомментировал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Каждую субботу августа в 21:30 в «Киносаду» проходят показы российских и зарубежных фильмов. В августе можно будет увидеть: «Путешествие попугая Кеши», «Мимино» и «Маленький Николя». Расписание и бесплатные билеты можно найти на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».

В ведомстве добавили, что 20 сентября в честь 70-летия режиссера Сергея Сельянова и 25-летия фильма «Брат-2» в «Киносаду» покажут эту легендарную картину.