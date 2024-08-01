Бесплатные кинопоказы пройдут в ДК «Луговая» в Лобне

В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня пройдут кинопоказы детских фильмов. Жители и гости города смогут бесплатно посмотреть две киноленты.

Так, 1 августа, зрителей ожидает российский мультипликационный фильм в жанре исторического фэнтези «Князь Владимир». Он в романтизированной форме рассказывает о событиях на Руси 10 века. Сеанс начнется в 16:30.

Советский фильм-сказка «Раз, два — горе не беда» покажут 8 августа в ДК «Луговая». Сюжет картины повествует о том, как солдат Иван, победив страшного дракона, возвращается с войны. Тридевятое царство ликует, и царь награждает его орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жены собственную дочку Марию-Луизу.

Напомним, что ДК «Луговая» расположен на улице Научный городок, 1Б. Мероприятия имеют возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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