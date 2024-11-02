Бесплатные кинопоказы и экскурсии пройдут на «Ночи искусств» в Раменском

Третьего ноября Раменский историко-художественный музей откроет двери для всех, кто хочет провести день, окунувшись в атмосферу искусства и истории. С 15:00 до 22:00 вход будет свободным, и гостей ждут тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и показы.

Для взрослых музей подготовил программу об истории Раменского и развитии местной мануфактуры, а также лекцию о феномене наивного искусства. Юные посетители смогут поучаствовать в народных играх и посмотреть диафильмы. Вечер завершится показом классического фильма Чарли Чаплина с лекторием.

«Ночь искусств» — это отличная возможность провести время с семьей, узнать что-то новое и вдохновиться атмосферой творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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