Бесплатные кинопоказы для жителей Лобни проведут в Центральной библиотеке

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Жители городского округа Лобня смогут посетить киносеансы российских и зарубежных лент. Фильмы покажут в Центральной библиотеке.

Серию бесплатных кинопоказов для горожан организуют в Центральной библиотеке Лобни.

Например, 5 сентября зрители увидят российский фильм «Пальма» режиссера Александра Домогарова младшего, 12 сентября посетители посмотрят американскую драму «Великий Гэтсби», 19 сентября в лобнинцам представят ленту Стивена Чбоски «Чудо» с Джулией Робертс в главной роли, а 26 сентября они увидят российский фильм «Звезды мне укажут путь».

Центральная библиотека городского округа Лобня находится по адресу: улица Чехова, дом № 5. Посетить кинопоказы можно по предварительной записи по телефону +7 (495) 577 46 18.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте