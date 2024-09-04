Бесплатные кинопоказы для жителей Лобни проведут в Центральной библиотеке

Жители городского округа Лобня смогут посетить киносеансы российских и зарубежных лент. Фильмы покажут в Центральной библиотеке.

Серию бесплатных кинопоказов для горожан организуют в Центральной библиотеке Лобни.

Например, 5 сентября зрители увидят российский фильм «Пальма» режиссера Александра Домогарова младшего, 12 сентября посетители посмотрят американскую драму «Великий Гэтсби», 19 сентября в лобнинцам представят ленту Стивена Чбоски «Чудо» с Джулией Робертс в главной роли, а 26 сентября они увидят российский фильм «Звезды мне укажут путь».

Центральная библиотека городского округа Лобня находится по адресу: улица Чехова, дом № 5. Посетить кинопоказы можно по предварительной записи по телефону +7 (495) 577 46 18.

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