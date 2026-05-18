Бесплатные юридические консультации проведут в Воскресенске

29 мая жители Воскресенска смогут получить бесплатную юридическую помощь по различным вопросам права. Консультации организуют для ветеранов боевых действий, членов их семей, пенсионеров, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Прием пройдет с 10:00 до 12:00 в офисном здании на улице Хрипунова, 5, кабинет 103. Консультации проведут адвокаты Воскресенского филиала МОКА совместно с помощником Уполномоченного по правам человека в Московской области по городскому округу Воскресенск. Обратиться за помощью также смогут жители, покинувшие территории Донецкой и Луганской республик, а также граждане, проживающие на освобожденных территориях.

Специалисты ответят на вопросы, связанные с социальными выплатами, жилищными спорами, оформлением документов, трудовым законодательством и другими правовыми темами. Консультации будут бесплатными для всех категорий граждан, указанных организаторами.

«Наша задача — помочь людям разобраться в сложных правовых ситуациях и получить необходимую поддержку. Особенно это важно для военнослужащих, ветеранов и их семей», — сообщили организаторы приема.

Предварительная запись на консультации откроется 19 мая. Подать заявку можно по телефонам 8 (496) 44-269-35 и 8 (496) 44-234-81 по будням с 14:00 до 17:00.