Бесплатные хоккейные занятия пройдут в Лобне

21 и 22 января в Центральном парке культуры и отдыха Лобни пройдут учебно-тренировочные занятия по хоккею в рамках общероссийского проекта «Красная машина. Парк». Тренировки, которые будут проводиться с 19:30 до 21:00, направлены на популяризацию хоккея как массового и доступного вида спорта.

Занятия рассчитаны на детей в возрасте от 5 до 14 лет. Сертифицированные тренеры Федерации хоккея России и школы «Красная Машина Юниор» будут обучать базовым навыкам катания, технике владения клюшкой и шайбой, а также командной игре. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация через телеграм-канал парка @park_lobnya. Организаторы ждут как новичков, так и детей с опытом.

Параллельно с 19 по 25 января во всех парках города запланирована насыщенная программа мероприятий. В Центральном парке пройдут ретродискотека, мастер-классы, лектории и спортивные активности, включая забег и скандинавскую ходьбу. Парк «Киово» приглашает на творческие мастерские и игры, «Река времени» — на спортивные состязания и дискотеку на льду, а в Лесопарке состоятся занятия театральной студии, мастер-классы и тренировка по брейку.

Все мероприятия имеют возрастную маркировку 0+, вход свободный.