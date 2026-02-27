Бесплатные хоккейные тренировки для детей пройдут в Солнечногорске

С 27 февраля в городском парке Солнечногорска стартуют учебно-тренировочные занятия по хоккею в рамках проекта «Красная Машина ДВОР — связь поколений». Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области, Минблагоустройства МО и Министерства спорта Подмосковья.

Занятия предназначены для детей от 5 до 14 лет. Первые сессии запланированы на 27 февраля и 1 марта на центральном катке парка. Под руководством опытных тренеров дети смогут освоить основы хоккея.

Все оборудование предоставляется бесплатно. Родителям необходимо оформить согласие на участие ребенка по ссылке.

«Теперь еще большее количество ребят сможет попробовать себя в хоккее, познакомиться с профессиональными наставниками и ощутить атмосферу настоящей спортивной команды. Дети с восторгом ожидают каждой тренировки, и мы рады подарить такую возможность», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Запись на тренировки уже открыта, но число участников ограничено. Присоединиться к одной из десяти бесплатных сессий можно по следующим формам: 27.02.2026 пятница, 18:00; 01.03.2026 воскресенье, 16:00; 03.03.2026 вторник, 18:00; 04.03.2026 среда, 20:00; 06.03.2026 пятница, 18:00; 08.03.2026 воскресенье, 16:00; 10.03.2026 вторник, 18:00; 11.03.2026 среда, 20:00; 13.03.2026 пятница, 18:00; 15.03.2026 воскресенье, 16:00.