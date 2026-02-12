Бесплатные хоккейные тренировки для детей пройдут в Балашихе

Юные спортсмены Балашихи снова выйдут на лед в рамках всероссийского проекта «Красная Машина ДВОР — связь поколений». Бесплатные занятия для детей от 5 до 14 лет состоятся 14 и 15 февраля в Пестовском парке.

Запись на тренировки откроется 12 февраля в 15:00. Количество мест ограничено, участвовать можно только по предварительной регистрации.

На занятиях ребята научатся уверенно кататься на коньках, владеть клюшкой и шайбой, понимать командную игру. Тренировки помогают развивать физическую форму и находить друзей.

«Дети занимаются с наставниками Федерации хоккея России и школы „Красная Машина Юниор“. Это профессионалы, которые умеют увлечь и раскрыть способности каждого», — рассказали в администрации округа.

Занятия проходят каждые выходные с 10:00 до 11:30. Всю экипировку — коньки, клюшки, шлемы, защиту и тренировочные свитеры — выдают на месте. Участникам нужно лишь взять с собой письменное согласие родителей.

После тренировки дети пьют чай и делятся впечатлениями. Организаторы уверены: такие встречи создают теплую атмосферу и мотивируют ребят возвращаться на лед снова.