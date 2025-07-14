Бесплатные экскурсии по Подмосковью проведут для пенсионеров из Жуковского

Для жителей Жуковского старшего возраста организовали бесплатные экскурсии по живописным и историческим местам Московской области. Расписание поездок до конца лета представила администрация наукограда.

Участвовать в путешествиях могут мужчины старше 55 лет и женщины старше 60 лет, имеющие социальную карту пенсионера Московской области и регистрацию в Жуковском.

Первую экскурсию запланировали на 15 июля в Щелкове, где участники посетят усадьбу Фряново и Иоанно-Предтеченский храм. Жители Жуковского 30 июля отправятся в Дмитров, чтобы познакомиться с Домом-музеем Серафима Звездинского и Борисоглебским монастырем. А 13 августа маршрут приведет в Каширу, где гости увидят Никитский женский монастырь и Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь. Завершит летний сезон поездка 20 августа в Рузу с посещением частного музея военной истории Сергея Докучаева, Скита Даниловского монастыря Всецарица и Рузского краеведческого музея.

Для записи и получения дополнительной информации необходимо позвонить по телефону 8 (498) 484-84-78 или обратиться лично в отделение проекта «Активное долголетие» по адресу: улица Фрунзе, дом № 12А.