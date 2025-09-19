Бесплатные экскурсии по городу ко Дню туризма проведут в Чехове 26 сентября

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

День туризма отметят в Чехове 26 сентября. В честь праздника будут организованы две бесплатные экскурсии для всех желающих.

Первый маршрут — пешеходная экскурсия по городу с историком Александром Дудиным «От древней Лопасни к современному городу». Всех желающих приглашают на бульвар Алексея Михайловича Прокина перед памятником краеведа. Начало экскурсии в 10:00.

Второе мероприятие — посещение монастыря Вознесенская Давидова пустынь с паломнической службой «Восход». Начало назначено на 12:00 в обители.

Количество мест на каждую экскурсию — не более 25. Записаться можно в Управлении физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального округа Чехов по номеру телефона: 8 (496) 722-28-22.

Популяризация истории родного края в формате экскурсий, выставок, издания литературы и мультимедийных проектов — часть региональной программы «Культура Подмосковья».