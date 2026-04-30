Бесплатные экскурсии организуют к 9 Мая в Солнечногорске

В Солнечногорске к 81-й годовщине Победы организуют бесплатные пешеходные экскурсии. Их проведет профессиональный гид Александр Валентинович Гостев из Музейно-выставочного центра «Путевой дворец».

Экскурсии состоятся 8 и 9 мая. Горожане и гости округа соберутся в полдень на площади перед железнодорожным вокзалом. Прогулка с рассказом гида займет 80 минут. Участники узнают об истории Солнечногорска в переломные моменты, об освобождении города от фашистов, а также о бывшем немецком военном кладбище на Советской улице.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик пригласил жителей на прогулки.

«Мы пройдем по улицам города, который носит высокое звание „Город воинской доблести“. Экскурсии без возрастных ограничений — приходите с детьми и родителями», — сказал Кирилл Типографщик.

Чтобы записаться на экскурсию, нужно позвонить по телефону 8–926–457–00–96 (Марина). Звонки принимают по будням с 09:00 до 17:00. Количество мест ограничено.