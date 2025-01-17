Бесплатные автобусы запустят до крещенских купелей в Можайске

Бесплатные маршруты запустят до двух площадок в Крещение. Автобусы будут брендированы табличками «Купель». Движение организуют в ночь на 19 января с 22:00 до 03:00.
Движение ограничат на участке дороги от Лужецкого Ферапонтова монастыря до дома № 1 в деревне Исавицы и обеспечат объезд по улице Герасимова. Основной проезд откроют 19 января в 03:00, когда завершатся массовые купания.
До площади в Исавицах можно доехать на общественном транспорте. Бесплатный автобус будет отправляться от автостанции.
Для удобства жителей Уваровки запустят автобус от станции в поселке до Колоцкого монастыря.
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