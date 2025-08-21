Бесплатные автобусы запустят для гостей джазового фестиваля в Архангельском

В усадьбе «Архангельское» 23 и 24 августа пройдет ежегодный международный фестиваль «Джазовые сезоны». Компания «Мострансавто» запустит бесплатные автобусы для гостей мероприятия.

Шаттлы будут курсировать от станции метро «Строгино» до входа на территорию фестиваля.

Безопасность перевозок остается абсолютным приоритетом для «Мострансавто». Каждый автобус, предназначенный для работы на музыкальном мероприятии, тщательно проверят. Водители пройдут дополнительные инструктажи.

В 2025 году «Джазовые сезоны» впервые пройдут на территории усадьбы «Архангельское». Художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман убежден, что совсем скоро начнется новая страница истории музыкального события в уникальном историческом месте.

Мероприятие традиционно посетят не только ценители джаза, но также любители живописи, спорта и природы.