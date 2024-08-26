Бесплатные автобусы выделили гостям фестиваля народного творчества в Подольске

Автобусы «Мострансавто» перевезли гостей и участников фестиваля народного творчества «Славянское подворье», который прошел 25 августа в Подольске. В Минтрансе Подмосковья отметили, что проезд для пассажиров был бесплатным.

В работе задействовали автобусы из разных филиалов компании. Они курсировали по специальным маршрутам, организованным специально к фестивалю.

Все автобусы предварительно проверили, а с водителями провели дополнительный инструктаж о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров и ПДД.

На фестивале прошел конкурс среди творческих коллективов со всего Подмосковья. Гости могли посетить сельскохозяйственную выставку, площадку фермерских хозяйств, трапезную, музейный квартал, ярмарку народных промыслов и другие тематические зоны.

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