Бесплатные автобусы на Пасху запустят в Подольске

В дни пасхальных праздников в Подольске организуют автобусы к четырем городским кладбищам и двум храмам. Они будут бесплатными для ветеранов, пенсионеров и других льготных категорий жителей муниципалитета.

Всего выделят 20 таких автобусов. Они будут курсировать на 10 маршрутах.

«Готовимся к предстоящей Пасхе, в этом году православный праздник приходится на 20 апреля. Делаем все, чтобы этот день прошел для людей комфортно и безопасно», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ночные маршруты будут курсировать от Троицкого собора и церкви священномученика Николая. На наиболее посещаемых точках организуют дежурство правоохранителей и инспекторов ДПС.

Дополнительные маршруты направят к городским кладбищам Красная горка, Климовское городское кладбище, Товарищево и Лемешово.